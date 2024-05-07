"Где твои внутренние органы?": Ким Кардашьян ошарашила платьем со сверхтонкой талией

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашян тщательно готовится к любому модному событию. Семейство Кардашян-Дженнер уже много лет приглашают на Met Gala, поэтому задолго до появления на красной дорожке Ким готовила свой образ, и таки удивила всех своим выходом.

Дресс-код модного события был посвящен рассказу Дж. Г. Балларда “Сад времени”. Ким Кардашян учла пожелания, поэтому выбрала платье в соответствии с тематикой – с цветочным мотивом.

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Однако светская львица привыкла удивлять публику и вызывать скандал своими образами, поэтому решила выбрать такое платье, которое визуально делает ее талию неестественно тонкой.

Образ Ким Кардашян

Знаменитость выбрала для себя платье и кардиган Maison Margiela, которые являются ручной работой креативного директора бренда Джона Гальяно.

Платье состояло из серебряного корсета, который подчеркивал зону декольте Ким и длинной юбки из прозрачного тюля, который украшали цветы, листья и ветви, хрустальные подвески и жемчуг.

Верх образа дополнил укороченный серый кардиган на длинный рукав из кашемира. Ким появилась на красной дорожке с белым цветом волос и любимым макияжем в коричневых тонах.

В разговоре с Vogue Кардашян рассказала, что этот наряд должен был символизировать "самую дикую ночь в ее жизни в саду", где она просто выбежала, схватила свитер своего парня, надела его и ей пришлось ехать на работу с растрепанными волосами.

Ким Кардашян уже опубликовала снимки в платье в своем инстаграме и подверглась критике поклонников.

Они взволнованы образом в корсете, который будто сдавливает все органы. Одна из пользовательниц написала, что ее тесно затянутый корсет и миниатюрная талия выглядят так, будто она удалила ребра. Другая же задала вопрос: где делись ее внутренние органы после того, как она сжала этот корсет.



Фанаты взволнованы образом Ким Кардашян / Скриншот из инстаграма знаменитости

За инстаграм-страницей следит более 360 миллионов пользователей. Они также отметили, что кардиган выбивался из образа и вообще никоим образом не подходил к такому платью. Но несмотря на хейт, поклонники звезды отметили, что она, как всегда, выглядела фантастически.