Ким Кардашян ошеломила съемкой в новой коллекции Skims: роскошные фото

Американская светская львица и основательница бренда Skims Ким Кардашян - лучшая реклама для своего бренда. Знаменитость продемонстрировала на себе новую коллекцию, а новые снимки опубликовали на инстаграмм-странице бренда.

Ким Кардашян активно развивает свой бизнес и как настоящая американская кинозвезда, получившая популярность благодаря реалити-шоу, как никто другой знает, что лучше реклама работает, если демонстрировать ее на себе.

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Именно поэтому Кимберли довольно часто снимается в рекламных фотосессиях своего бренда, который она создала в 2019 году. Философия бренда сосредоточена на боди-позитивизме и инклюзивности.

Впрочем, на этот раз Ким Кардашян продемонстрировала свою идеальную фигу и снялась в роскошной съемке.

В канун Нового года инфлюэнсерша запустила коллекцию шелкового белья, в которую вошли боди на длинный и короткий рукав, бюстгальтер с трусами, длинные перчатки и даже широкий чокер с кулоном в виде сердца. Это белье прекрасно подчеркивает фигуру и делает ее более стройной.

Визажисты сделали для Ким эффектный макияж в серо-черных оттенках, подчеркивавший ее взгляд, а коричневая помада с четким контурингом на губах придавала выразительности.

Что известно о бренде Skims

Несмотря на свою возможность покупать белье от любого люксового бренда, Ким Кардашян была ограничена выбором оттенков корректирующего белья. Поэтому она самостоятельно начала красить белье кофе и чаем в домашних условиях, чтобы она соответствовала ее тону кожи. Так у нее и зародилась идея Skims и представить белье, которое подойдет всем оттенкам кожи.

Я просто искала решение того факта, что я люблю носить белье, которое корректирует мое тело, но на рынке не было цветового тона, который бы подходил моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей,

– рассказала Ким Кардашян.

Skims предлагает корректирующее белье разной длины в 11 цветах.