Шуба и узкие ботфорты: Ким Кардашьян показала зимние вещи, которые возвращаются в моду

Некоторые стилисты до сих пор утверждают, что высокие замшевые сапоги – это табу в гардеробах модниц. Однако звездные выходы и фотосессии опровергают это мнение.

Американская телезвезда Ким Кардашян имеет более 360 миллионов подписчиков в инстаграме и является одной из самых влиятельных знаменитостей в мире. Ее аутфиты – среди тех, что указывают тренды уличной одежды и в целом играют важную роль в индустрии моды.

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Интересно, что в последнем инстаграм-посте светская львица показала наряд и обувь, которую некоторые стилисты считали давно устаревшей.

Образ Ким Кардашян

Модель и дизайнер опубликовала фото, на которых позирует в замшевых бежевых ботфортах от STUART WEITZMAN и в светлой шубе на запах. Под верхним нарядом не виднеется больше одежды.

Одним из популярных комментариев под фотографиями являются слова подписчицы: "Высокие сапоги вернулись? Потому что я уже в них". Много стилистов до сих пор говорят, что такая обувь – это антитренд, от которого пора избавиться. Но селебритис с этим, кажется, не согласны.

Ким также выбрала для фотосессии светлую шубу под пояс. Этот наряд опасаются надевать модницы без современной стилизации, однако фэшн-дива позировала в нем вполне смело.

Стильные луки телезвезды