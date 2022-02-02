Ким Кардашян снялась в рекламе Balenciaga не выходя из дома: стильные образы светской львицы

Модный дом Balenciaga представил новую рекламную кампанию. Бренд удалил все фото из своего инстаграма, опубликовав только фотографии с Ким Кардашян в наряде из новой коллекции.

Фотографом съемки стал Стеф Митчелл. Стать главной героиней новой кампании пригласили Ким Кардашян. Звезда популярного сериала полгода примеряла на себе лучшие творения Демны – креативного директора бренда Balenciaga. Не так давно дизайнер отказался от фамилии Гвасалия.

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Ким и Демна – довольно хорошие друзья, поэтому звезда пригласила стилистов и фотографов к себе домой в Калабасас. В просторном особняке Кардашян позировала в различных образах.

Светская львица примерила облегающий черный комбинезон с тканевыми сапогами на каблуках. Ее образ дополняла длинная коса и лаймовая сумка Le Cagole, которая уже понравилась многим мировым знаменитостям. По мнению экспертов, аксессуар имеет все шансы стать it-bag сезона.

Эффектная фотосессия Ким Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga

Ким также позировала в черном приталенном пальто, узких сапогах ботфортах и со знаковой белой сумкой Hourglass. Красавица примерила на себе леопардовую шубу, кожаные сапоги с острым носком и новую сумку, которую уже носит Дуа Липа в черном цвете.

Эффектная фотосессия Ким Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga

Эффектная фотосессия Ким Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga

Кроме этого, в сети появились кадры с 68-летней французской актрисой Изабель Юппер, которая также снялась для нового кампейна. Знаменитость позировала в черном обтягивающем платье и дерзком аутфите, состоявшем из спортивного свитшота и сапог ботфортов.

Изабель Юппер снялась для рекламной кампании Balenciaga / Фото с Vogue

Изабель Юппер снялась для рекламной кампании Balenciaga / Фото с Vogue