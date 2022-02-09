Ким Кардашян снялась с детьми для глянца Vogue: фантастическая фотосессия в модных образах

Светская львица Ким Кардашян стала главной героиней мартовского номера глянца Vogue. Звезда появилась не только на обложке американского издания, но и снялась в фотосессии со своими детьми.

Для обложки глянца звезда реалити-шоу примерила на себя платье от бренда Loewe. Изделие украшено футуристической серебристой вставкой. В своих коллекциях бренд обращается к геометрическим формам, необычным материалам, а также к эффекту "жидкого металла".

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Кимберли позировала для глянца сидя с невозмутимым взглядом. Стилисты выровняли ее волосы, а на лице сделали макияж в любимых бронзовых тонах звезды.

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Кроме традиционных образов для страниц глянца, Ким позволила сделать несколько снимков с детьми. Фанаты могут увидеть знаменитость не только в роли иконы стиля, но и любящей мамочки.

Фотограф сделал фотографии детей и Ким во дворе их особняка. В джинсовом костюме от Balenciaga миллиардерша позировала со своими детьми: 8-летней Норд, 6-летним Сейнтом, 4-летней Чикаго и 2-летним Псалом.

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

В фотосессии для глянца светская львица позировала в белом платье от Balmain, массивных золотых серьгах от Schiaparelli Haute Couture и эффектном платье Givenchy с трикотажным верхом и юбкой, полностью расшитой жемчужинами.

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Модница примерила на себя оранжевое платье от дизайнера Рика Оуэнса, комбинезон и габаритную шляпу от Balenciaga.

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Свою стройную талию и длинные ноги Ким Кардашян показывает в черном платье от Valentino. В интервью изданию звезда рассказала, что ее день начинается в 5:30 утра с тренировки. По ее словам, она "находится в своей лучшей форме за всю жизнь".

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Ким обожает люксовые и премиальные марки, поэтому команда стилистов подобрала для нее образы самых модных брендов. Звезда сериала "Семейство Кардашян" позировала в черном комбинезоне от Burberry и белом платье с капюшоном от Alaïa.

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue

Фантастическая фотосессия Ким Кардашян для глянца / Фото с Vogue