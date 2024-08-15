Мое любимое платье, – жена Бориса Джонсона похвасталась нарядом от украинского бренда

Украинские бренды уже давно завоевали любовь от многих мировых знаменитостей, которые постоянно демонстрируют свои выходы в вещах наших дизайнеров. На этот раз наряд от украинской марки выгуляла жена Бориса Джонсона.

Керри Джонсон не только надела платье от украинского бренда, но и отметила, что это ее любимое платье из всех возможных.

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Образ жены Бориса Джонсона

Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала инсаграм-сторис, в котором сделала фото в зеркале в длинном вишневом платье длины макси базового кроя, которое одинаково подойдет под кроссовки, босоножки или балетки. Керри надела бежевые сандалии и дополнила свой образ двумя цепочками разной длины.

Мое самое любимое платье из всех. От замечательного украинского бренда Gasanova, – написала жена Бориса Джонсона.



Кэрри Джонсон в платье от Эльвиры Гасановой / Скриншот из инстаграма знаменитости

Кто носит наряды Gasanova

Наряды от Эльвиры Гасановой выбирают известные знаменитости и даже политики. Первая леди Украины Елена Зеленская часто появляется на встречах в костюмах от бренда Gasanova. Костюмы от дизайнера жена президента надевала на встречу с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и первой леди США Джилл Байден.

В 2023 году бренду Gasanova исполнилось 10 лет, поэтому за это время марка уже успела влюбить в себя немало звезд. В вещах от Эльвиры Гасановой появлялись сестры Кардашян, Рита Ора, Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон, Тони Брэкстон и многие другие.