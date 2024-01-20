В миниплатье в снегопад: Кендалл Дженнер прогулялась в образе от Bottega Veneta

Супермодель не считалась с зимней погодой и решила не набрасывать на легкий лук верхнего наряда. Более того, она ходила по заснеженной дороге в туфлях-лодочках на тонких каблуках.

Звезда Кендалл Дженнер приехала в Аспен – один из самых престижных горнолыжных курортов США. Для выхода на ужин она выбрала каменно-серое мини-платье Bottega Venetа с асимметричным вырезом на одно плечо. Изысканный наряд имеет вставку из белого меха.

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Дженнер не набрасывала поверх платья ничего – она вышла в прозрачных черных колготках и глянцевых черных туфлях на шпильке. Фото опубликовала стилистка модели Дэни Мишель.

Рекламная кампания Bottega Veneta

Это не первый случай, когда Дженнер привлекает особое внимание к Bottega Veneta. За последние несколько месяцев она не раз выходила по обыденным делам, одетая с головы до пяток в стильные образы бренда. Оказалось, что все эти фото папарацци являлись частью маркетинговой кампании зимней коллекции итальянского дома моды. Пока неизвестно, был ли последний образ Дженнер еще одним пунктом сотрудничества фэшн-дивы с Bottega Veneta.