Кендалл Дженнер поразила необычным выбором жакета из разных тканей: стильный образ

Американская модель Кендалл Дженнер тщательно готовится к каждому своему выходу, потому что знает, что попадет под прицелы фотографов. На этот раз 26-летняя модель поразила фанатов необычным выбором жакета.

Стилистка известной манекенщицы Дани Мишель подобрала нетривиальный элемент гардероба. Кендалл примерила на себя комбинированный жакет, который звезды выбирают крайне редко.

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Трендсеттер и модная инфлюэнсер с 200-миллионной аудиторией в инстаграме является иконой стиля для огромного количества девушек со всего мира, поэтому вполне вероятно, что новый аутфит придется по душе многим модницам, а жакет из разных тканей станет выгодной инвестицией в гардероб.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитость отправилась по делам в Лос-Анджелесе в стильном образе. Несмотря на теплый климат на улице все же зима, поэтому Кендалл выбрала многослойный аутфит.

Она надела базовую белую футболку, а сверху – классическую рубашку также белого цвета. Сверху она примерила роскошный маскулинный жакет с мужского плеча, сшитый из разных лоскутков тканей. Выглядит такое изделие просто фантастически.

Любительница минимализма дополнила look синими прямыми джинсами. Кендалл надела трендовые черные сапоги с квадратным носком и небольшими каблуками.

Модель распустила волосы и дополнила образ коричневыми солнцезащитными очками. Ее изысканный аутфит завершила минималистичная черная сумка.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из Getty Images



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из Getty Images