Стилістка відомої манекенниці Дані Мішель нетривіальний елемент гардеробу. Кендалл приміряла на собі комбінований жакет, який зірки обирають вкрай рідко.

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Трендсеттерка та модна інфлюенсерка з 200-мільйонною аудиторією в інстаграмі є іконою стилю для величезної кількості дівчат з усього світу, тож цілком ймовірно, що новий аутфіт припаде до душі багатьом модницям, а жакет з різних тканин стане вигідною інвестицією в гардероб.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитість відправилася по справах у Лос-Анджелесі в стильному образі. Попри теплий клімат на вулиці все ж таки зима, тож Кендалл обрала багатошаровий аутфіт.

Вона одягнула базову білу футболку, а зверху – класичну сорочку також білого кольору. Зверху вона приміряла розкішний маскулінний жакет з чоловічого плеча, що зшитий з різних клаптиків тканин. Виглядає такий виріб просто фантастично.

Любителька мінімалізму доповнила look синіми прямими джинсами. Кендалл одягнула трендові чорні чоботи з квадратним носком та невеликими підборами.

Модель розпустила волосся та доповнила образ коричневими сонцезахисними окулярами. Її вишуканий аутфіт довершила мінімалістична чорна сумка.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images