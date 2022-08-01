Кендалл Дженнер показала, как выглядит модный купальник лета: яркое фото

Американская модель Кендалл Дженнер является ведущей it-girl, поэтому задает тренды на вещи своей многомиллионной аудитории. В этот раз 26-летняя звезда продемонстрировала стильный купальник.

Кажется, что мода должна была сама по себе исчезнуть с первого дня войны, поскольку дизайнеры и вещи, которые они презентуют, являются абсолютно второстепенными в период кризисного периода. Но, несмотря ни на что, мода – это мощная индустрия, с которой сталкивается каждый человек, отмечает 24 канал.

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Наши военные делают все для того, чтобы мы продолжали жить и не откладывали жизнь на потом. И хотя на календаре уже август, а водоемы с каждым днем становятся все менее теплыми, советуем вам не упускать возможности и насладиться последним летним периодом.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитая модель Кендалл Дженнер продемонстрировала для своей 250-миллионной аудитории роскошный купальник. Любительница перевернутого бикини на шнурках на этот раз выбрала купальный костюм в стиле Бриджит Бордо.

Длинноногая красавица примеряла на себе вишневый купальник в клеточку, который популяризировала на себе фотомодель и секс-символ 1950-х годов.

Клеточка веши – довольно романтичная и всегда актуальна. Такой купальник смотрится эффектно и в яркой, и в пастельной гамме.



Стильный купальник Кендалл Дженнер / Фото с Instagram



Стильный купальник Кендалл Дженнер / Фото с Instagram