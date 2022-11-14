Кендалл Дженнер уже в пятый раз появилась в штанах от украинского бренда CULTNAKED.

Читайте также Тина Кароль увлекла стильным костюмом-тройкой в Берлине: роскошный выход

Знаменитая модель и одна из главных героинь реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер примерила черные брюки из веганской кожи KILLA с высокой талией и длиной, которую можно регулировать под свой рост. Впрочем, высоким девушкам такие брюки идеально подходят под босоножки, туфли или сапоги на каблуке.

Кендалл надела черную майку под низ, а сверху накинула черный кардиган. Она зачесала волосы в любимую прическу с крабиком и завершила аутфит легким макияжем.

На сайте бренда штаны в пяти разных цветах стоят более 10 тысяч гривен.



Кендалл Дженнер в штанах от украинского бренда / Фото с Instagram



Кендалл Дженнер в штанах от украинского бренда / Фото с Instagram

Ранее такие штаны надевала американская певица Ариана Гранде. В штанах от украинского бренда она не только вышла на сцену, но записала клип на песню Pov.