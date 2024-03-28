Кендалл Дженнер показала, как одеться на деловую встречу: фото роскошного образа

Американская модель Кендалл Дженнер является настоящей иконой стиля. Девушка имеет безупречный вкус в одежде и всячески это демонстрирует своими выходами. Недавно папарацци подловили манекенщицу в роскошном наряде, от которого невозможно отвести взгляд.

Кендалл Дженнер любит носить стильные и модные наряды. Она примеряет кэжуальные аутфиты, которые состоят из базовых вещей в сочетании с трендовыми элементами гардероба.

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Звезду реалити-шоу "Семейство Кардашян" заметили 28 марта в Беверли-Хиллз. Она продемонстрировала роскошный выход в деловом стиле.

Образ Кендалл Дженнер

Модель надела необычный брючный костюм черного цвета, который состоял из жакета-кимоно на запах и широких брюк. Блейзер Кендалл надела на обнаженное тело, поэтому это добавляло особого шарма ее образу.

На низ модель надела базовые черные балетки и дополнила аутфит черными солнцезащитными очками. Волосы она распустила, но передние пряди закрепила крабиком.

Основной изюминкой образа американской модели стала сумка. Кендалл выбрала для себя оранжевый аксессуар из плетеной ткани квадратной формы. Это впервые папарацци заметили Кендалл Дженнер на улице после оскаровской вечеринки Vanity Fair.

Чтобы повторить образ, как у модели, вам стоит только черный костюм совместить с яркой сумкой. И если у вас свободный жакет, одевайте под низ базовую майку или футболку, а вот балетки можно заменить сапогами на каблуках, туфлями, лоферами или босоножками.