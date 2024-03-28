Кендалл Дженнер любить носити стильне й модне вбрання. Вона приміряє кежуальні аутфіти, які складаються з базових речей в поєднанні з трендовими елементами гардероба.

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Зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" помітили 28 березня у Беверлі-Гіллз. Вона продемонструвала розкішний вихід в діловому стилі.

Образ Кендалл Дженнер

Модель одягнула незвичний штанний костюм чорного кольору, який складався з жакета-кімоно на запах та широких штанів. Блейзер Кендалл одягнула на оголене тіло, тож це додавало особливого шарму її образу.

На низ модель одягнула базові чорні балетки та доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами. Волосся вона розпустила, але передні пасма закріпила крабиком.

Основною родзинкою образу американської моделі стала сумка. Кендалл обрала для себе помаранчевий аксесуар з плетеної тканини квадратної форми. Це вперше папараці помітили Кендалл Дженнер на вулиці після оскарівської вечірки Vanity Fair.

Щоб повторити образ, як у моделі, вам варто лише чорний костюм поєднати з яскравою сумкою. Та якщо у вас вільний жакет, одягайте під низ базову майку чи футболку, а от балетки можна замінити чоботами на підборах, туфлями, лоферами чи босоніжками.