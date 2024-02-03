Звезда "Сплетницы" надела шубу украинского бренда BAZHANE за 87 тысяч гривен: роскошное фото

Американская актриса Келли Резерфорд снова облачилась в одежду от украинских дизайнеров. На этот раз знаменитость выбрала шубу от бренда BAZHANE.

Актриса является едва ли не самой ярой поклонницей украинских брендов, поскольку уже имеет в своем гардеробе множество вещей от наших дизайнеров.

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Келли Резерфорд привлекает к себе внимание фотографиями в лифте, демонстрируя каждый раз интересные аутфиты. В частности, за ней следят много украинцев, которые каждый раз пытаются разглядеть, не надела ли блондинка что-то от украинских брендов.

Образ Келли Резерфорд

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Только недавно звезда сериала "Сплетница" демонстрировала свой образ в дубленке от Артура Кулаковского, как через некоторое время продемонстрировала верхнюю одежду от бренда BAZHANE.

Келли выбрала для себя шубку длины макси серого цвета, которую дополнила бежевым гольфом и черными ботинками. Актриса распустила волосы и довершила look черными солнцезащитными очками.

Бренд BAZHANE опубликовал фотографию знаменитости в своем инстаграме и отметили, что такая зимняя верхняя одежда стоит 87 600 гривен.

За инстаграм-страницей актрисы следят почти 2 миллиона поклонников. Пользователи полюбили образы звезды за ее изящество, сдержанность и идеальную демонстрацию на себе эстетики "тихой роскоши".

Последние выходы Келли Резерфорд

Актриса надела коричневую дубленку с белой овчиной от украинского бренда Kulakovsky. На сайте верхняя одежда стоит 53 тысячи гривен.

Недавно звезда роли Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Келли Резерфорд надела длинное платье изо льна от бренда BOBKOVA. Этот наряд из последней коллекции весна/лето 2024 стоит 20 тысяч гривен.