Знаменитая голливудская актриса Келли Разерфорд, сыгравшая в известном сериале "Сплетница" одела платье от украинской дизайнера из Львова Юлии Магдич.

11 марта актриса Келли Разерфорд посетила гала-концерт amfAR в городе Палм-Бич во Флориде.

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Фонд исследования СПИДа (amfAR) собрал знаменитостей на торжественный вечер по сбору средств. Флорида занимает третье место по уровню новых ВИЧ-инфекций в Соединенных Штатах после Вашингтона, округа Колумбия и Джорджии. Около 130 тысяч человек во Флориде живут с ВИЧ, в том числе более 8 тысяч в округе Палм-Бич.

На первом гала-концерте amfAR в Палм-Бич в 2022 году было собрано более 5 миллионов долларов на исследование СПИДа.

Келли Разерфорд в вышитой сорочке

На событие актриса Келли Разерфорд пришла в вышиванку от львовской дизайнер Юлии Магдич. Знаменитость примеряла платье василькового цвета, вышитое черно-белыми маками. Свой образ актриса довершила белыми туфлями-челноками.

Основательница одноименного бренда Юлия Магдич рассказала в своем инстаграмме, что для пошива этого платья-вышиванки понадобился 21 километр ниток! Дизайнер опубликовала фотографию с Келли в своем инстаграмме и отметила, что Украина побеждает на культурном и основном фронте. Она также вспомнила церемонию Оскар, разочаровавшую украинцев.

В сети все возмущаются, что в то время, когда россияне развязали величайшую войну в Европе со времен Второй мировой и убили десятки тысяч украинцев, фильм о Навальном и будущем России получил престижную кинопремию.

"Часто ли Вы видите звезд, которые появляются в национальной одежде на красной дорожке? Ведь обычно это кутюрные платья. Украинская вышиванка может стать пионером этой модной тенденции. На культурном фронте мы побеждаем, как и на основном. А церемония Оскар, очевидно, в этом году щедро проплачена окропленными кровью деньгами", – отметила Юлия Магдич.