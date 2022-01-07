Катя Осадчая встретила Рождество в красном платье-вышиванке: роскошный образ

Украинская телеведущая Катя Осадчая встретила Рождество в платье-вышиванке от дизайнера Юлии Магдич. У знаменитости в гардеробе есть немало изделий от любимого бренда.

Известная украинская ведущая программы "Светская жизнь" обожает вышитые рубашки и платья. Гардероб Кати Осадчей насчитывает десяток разнообразных произведений украинской вышиванки.

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Вместе с мужем Юрием Горбуновым и звездными друзьями, знаменитость пришла на рождественскую вечеринку в традиционном украинском наряде.

Образ Кати Осадчей

Знаменитость предстала перед объективом в красном платье-вышиванке от дизайнера со Львова Юлии Магдич. Катя Осадчая – страстная поклонница известного бренда, вышиванки которого надевают звезды со всего мира.

Длинное платье украшено воротником с белой вышивкой и рукавами с цветами. Платье телеведущей дополнял пояс с белой бахромой.

Телезвезда довершила образ массивным колье и красными туфлями. Волосы Катя собрала в пучок, а на лице сделала насыщенный макияж. Знаменитость опубликовала в инстаграме подборку фотографий на фоне рождественских декораций.

С Рождеством! Мира, домашнего уюта и согласия, здоровья и душевного спокойствия! Пусть в этот день самые родные будут рядом,

– написала телеведущая.



Роскошный образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма

Роскошный образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма

Роскошный образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма