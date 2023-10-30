Такой вы ее не видели: Катя Осадча снялась в невероятной фотосессии для Vogue

Журналистка и телеведущая Катя Осадчая снялась в невероятных образах для украинского глянца Vogue. Это впервые знаменитость позировала для издания после 10-летнего перерыва.

После полномасштабного вторжения каждый из нас изменился и знаменитости – не исключение. Благодаря своей популярности Катя Осадча взялась за розыск людей еще в марте 2022 года.

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Деятельность Кати Осадчей

Свои яркие наряды и эксцентричные шляпки из "Светской жизни" она оставила в прошлом. Восемнадцать лет телеведущая провела на телевидении, но сейчас изменила вектор своей деятельности, хотя до сих пор ведет "Голос страны".

Почти сразу после полномасштабного вторжения Осадча запустила вместе с приятельницей телеграмм-канал "Поиск пропавших". В интервью знаменитость рассказала, что сначала запросы обрабатывались вручку редакторами "Светской жизни", уже через неделю появился бот.

В мае 2022 года вместе с телеканалом 1+1 Осадча запустила проект "Найти своих" - программа выходит в эфире Национального телемарафона новостей.

Общения с таким количеством людей, как сейчас, у меня не было даже во времена "Светской жизни". Теперь мои герои – сотрудники полиции, СБУ, Генпрокуратуры и Офиса уполномоченного по правам человека,

– отметила Осадчая.

За полтора года деятельности команда волонтеров помогла вернуть домой 2600 человек — еще три тысячи находятся в розыске. Известно, что в ноябре Катя Осадчая планирует официальное открытие именного фонда. В настоящее время ее фонд занимается поиском людей и освобождением из гражданского плена, а также детьми, которые остались без опеки.

Катя Осадчая в съемке для Vogue

В новой съемке для украинского глянца знаменитость предстала в невероятной фотосессии. Стилисты подобрали элегантные образы в офисном стиле, состоявшие из брючного костюма, рубашки и брюк палаццо, жакета оверсайз в сочетании с джинсами и черной водолазки с белым жакетом.

На фотографиях знаменитость позировала без макияжа, демонстрируя свою естественную красоту.

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