Ссора между Кортном и Ким

В семействе Кардашян любят итальянские "страсти", поэтому часто между сестрами происходят споры и обиды друг на друга.

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В последнем сезоне "Семейства Кардашян" телезрители смогли увидеть, как между Кортни и Ким обострились отношения после того, как последняя прибегла к совместной коллаборации с основателями бренда Dolce&Gabbana.

Кортни стала единственной сестрой, не поддержавшей Ким. Все дело в том, что за несколько месяцев до показа, состоявшегося в прошлом году, Кортни и Тревис Баркер обратились к Доменико и Дольче с просьбой одеть их и их семью в наряды от именитой итальянской марки.

Даже их свадьба состоялась в Villa Olivetta – в идиллическом имении Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Кортни долгое время была обижена на Ким за то, что решила «перетянуть одеяло» на себя и приковала внимание всех к общей коллекции с дизайнерами.

Кортни повторила образ Ким

Но, несмотря на ссоры, сестры все равно пытаются решить между собой недоразумения и жить в мире и согласии. Похоже, их склоки уже прошли, поэтому Кортни решила повторить образ Ким Кардашян с Met Gala 10-летней давности.

Кортни одела то же платье в цветочный принт от Givenchy. Она также сделала длинный хвост и насыщенный макияж. Знаменитость даже одела идентичные босоножки.



Кортни Кардашян повторила образ сестры Ким / Фото Instagram

Это платье от Риккардо Тиши очень высмеяли. Пользователи сравнивали ее с тканью для обивки дивана. Ким рассказывала, что всю дорогу домой она плакала после нападения хейтеров на нее. Тогда она была впервые беременна своей дочерью Норт.



Кортни Кардашян повторила образ сестры Ким / Фото Pinterest