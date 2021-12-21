Бренд Dior – чрезвычайно особенный. Из года в год золотой цвет украшает рождественские коллекции косметики, а все пакеты и коробочки Модного дома украшают праздничные упаковки.

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На бранче собрались звезды украинского шоу-бизнеса: Катя Осадчая, Маша Ефросинина, Валерия Гузема, и другие. Под руководством флористов они создавали рождественские венки и наносили собственные инициалы на флаконах J'Adore.

Такие выдающиеся события никогда не обходит популярная программа "Светская жизнь". Катя Осадчая взяла интервью у Джамалы и Санты Димопулос, а с Машей Ефросининой сделала фото в изысканных штанных костюмах.

Образ Кати Осадчей и Маши Ефросининой

Телеведущая Катя Осадчая примерила для рождественского бранча бежевый костюм от бренда Olya Mak, состоящий из лаконичного жакета и широких брюк. Образ знаменитости дополнили черные сапоги и кофейная шляпа. Под низ Катя надела нюдовый топ и довершила look золотистым колье на шее.

Маша Ефросинина примерила черный костюм. Телеведущая надела черный удлиненный жакет, дополнив его на талии широким поясом. Низ знаменитости дополняли зауженные брюки. Довершили образ Маши Ефросининой леопардовые туфли и коричневая сумка-седло от Dior.

Модные образы Кати Осадчей и Маши Ефросининой / Фото из инстаграма "Светская жизнь"