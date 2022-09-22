Осенняя базовая капсула: из каких вещей должен состоять ваш гардероб
Источник:инстаграмм Яны Платоновой
С каждым новым сезоном мы хотим пополнить наш гардероб интересными и стильными вещами, впрочем у каждой из нас должна быть капсула, благодаря которой мы будем создавать главные образы, или дополнять с помощью других трендовых вещей.
Украинская стилистка Яна Платонова опубликовала в своем инстаграмме несколько стильных аутфитов, из которых состоит основная осенняя базовая капсула.
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Ее подборка нарядов осенью почти полностью собрана из вещей, которые довольно легко можно найти в магазинах или просто в наших шкафах.
Стилистка обязательно советует обращать внимание на посадку, поскольку в главных капсульных вещах – это ключевой момент.
К основной осенней капсуле вещей Яна Платонова добавила:
- Белую базовую футболку;
- Серый джемпер без принтов;
- Голубые джинсы;
- Худы с капюшоном;
- Голубую рубашку;
- Черное теплое платье с горловиной;
- Базовую черную мини-юбку.
Среди верхней одежды ведущее место в осенней капсуле занимает пальто. Выбирайте качественное кашемировое пальто черного, серого или коричневого цвета. Осенью среди обуви делайте ставку на массивные кроссовки и сапоги. Они могут быть на небольшом каблуке или же на плоской подошве.
Что касается верхней одежды, то присматривайтесь к бейсболке , а среди аксессуаров делайте ставку на минималистичную черную сумку на плечо.
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram
Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram