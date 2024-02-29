Капсульный гардероб на весну: 7 вещей, которые стоит купить каждой девушке
Источник:Who What Wear
В 2024 году в моде будет изысканный минимализм, который граничит с безупречно скроенными нарядами и который излучает непринужденность и легкость. Чтобы чувствовать себя современно с актуальными нарядами, попробуйте добавить в свой гардероб несколько важных позиций одежды.
Формируя свой гардероб, лучшее, что вы можете сделать – начать с основ. Проанализировав модные выходы инфлюенсеров и наряды, которые они чаще всего надевают, можно определить несколько основных направлений, которые будут отвечать за ваш безупречный вид.
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Многие вещи из списка вам уже знакомы, впрочем есть кое-что новое, что стоит добавить в свой гардероб, чтобы создавать интересные аутфиты.
Блейзер
В 2024 году обращайте внимание на жакет размера оверсайз или приталенного кроя. Он может быть двубортным или расслабленным. Этот базовый наряд, который прекрасно передает классический стиль – хорошее дополнение к любому образу.
Тренч
Эта верхняя одежда очень популярна в весеннем сезоне, поскольку универсальна и является прекрасным нарядом в минималистическом стиле. Выбирайте для себя тренч с минимальным количеством фурнитуры и красивым пропорциональным воротником.
Жилетка
Еще в прошлом году в моду вошла жилетка, которая отражала стиль Old Money. Поиграйте с цветом и тканью, длиной и фурнитурой, чтобы найти идеальную вещь и не забудьте о брюках одинакового цвета.
Белоснежная рубашка
Универсальная рубашка должна быть в гардеробе каждой девушки. Обратите внимание на манжеты и воротнички, которые играют важную роль в рубашке.
Черное платье
Для вечернего выхода выбирайте черное платье. В прохладный вечер платье мини дополните длинным пальто и сапогами до колен.
Джинсы
Трудно представить наш гардероб без джинсов. Они не только сочетаются с любым нарядом, но и легко стилизуются со всеми возможными цветами. И одевать их можно независимо от сезона, поскольку джинсы актуальны всегда.
Кроме минимализма в новом сезоне следует обратить внимание на женственность. Украинская стилистка рассказала, что именно стоит добавить в свой гардероб, чтобы наряды выглядели элегантно и роскошно.