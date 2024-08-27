Составляем гардероб на осень: из чего должна состоять основная капсула

С приходом осени в свой гардероб надо немного добавить теплых вещей, так сказать капсулу, без которой невозможно представить образ в холодное время года. Эту капсулу можно легко совместить между собой, поэтому рассказываем, что надо купить этой осенью.

У каждой девушки должна быть капсула, благодаря которой она может создать главные образы или дополнять их с помощью дополнительных трендовых вещей, пишет Fashion 24.

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Выбирая вещи для себя на осень, обращайте внимание на посадку, поскольку в главных капсульных вещах – это ключевой момент. Вам надо пополнить гардероб минималистичным нарядом нейтральных тонов, который будет хорошо сочетаться между собой.

Рубашка

Эта вещь в вашем гардеробе должна быть базовой, поскольку ее легко добавлять к юбке, джинсам или брюкам. Рубашку можно носить соло или одевать сверху к майке или гольфу.

Лонгслив

Этот простой элемент гардероба прекрасно подойдет для завершения образов на основе джинсов и брюк. Также лонгсливы прекрасно сочетаются с кожаными и джинсовыми юбками.

Жакет

В сентябре жакеты идеально подходят вместо верхней одежды вроде тренчей, пальто или кожаных курток. Поэтому выбирайте пиджак в черном или коричневом цвете, который подойдет под любой наряд.

Свитер

Уже в октябре и ноябре погода будет заметно меняться, поэтому в своем гардеробе надо обязательно иметь теплый свитер базового оттенка, который хорошо сочетается с любым низом.

Сапоги

После балеток и лоферов, которые мы еще будем носить в первой половине осени, дальше обязательно надо добавить сапоги. Они могут быть на плоской подошве или каблуках, которые подойдут к вашему наряду. Также можете выбирать обувь на платформе.

Тренч

Осень без тренча трудно представить, поэтому желательно добавить в свой гардероб верхнюю одежду карамельного или бежевого оттенка.

А вот что касается трендового наряда, то советуем приобрести сапоги животного принта, балетки Мэри Джейн, обувь на платформе и замшевые сапоги.