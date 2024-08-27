У кожної дівчини має бути капсула, завдяки якій вона може створити головні образи чи доповнювати їх за допомогою додаткових трендових речей, пише Fashion 24.

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Обиравши речі для себе на осінь, звертайте увагу на посадку, оскільки в головних капсульних речах – це ключовий момент. Вам треба поповнити гардероб мінімалістичним вбранням нейтральних тонів, яке буде добре поєднуватися між собою.

Сорочка

Ця річ у вашому гардеробі має бути базовою, оскільки її легко додавати до спідниці, джинсів чи штанів. Сорочку можна носити соло або ж одягати зверху до майки чи гольфа.

Лонгслів

Цей простий елемент гардероба чудово підійде для довершення образів на основі джинсів та штанів. Також лонгсліви чудово поєднуються зі шкіряними та джинсовими спідницями.

Жакет

У вересні жакети ідеально підходять замість верхнього одягу накшталт тренчів, пальт чи шкіряних курток. Тому обирайте піджак у чорному чи коричневому кольорі, який підійде під будь-яке вбрання.

Светр

Вже у жовтні та листопаді погода буде помітно змінюватися, тому у своєму гардеробі треба обов’язково мати теплий светр базового відтінку, який добре поєднається з будь-яким низом.

Чоботи

Після балеток та лоферів, які ми ще будемо носити в першій половині осені, далі обов’язково треба додати чоботи. Вони можуть бути на пласкій підошві чи підборах, які пасуватимуть до вашого вбрання. Також можете обирати взуття на платформі.

Тренч

Осінь без тренча важко уявити, тому бажано додати до свого гардероба верхній одяг карамельного чи бежевого відтінку.

А от щодо трендового вбрання, то радимо придбати чоботи тваринного принта, балетки Мері Джейн, взуття на платформі та замшеві чоботи.