Самые модные брюки сезона – камуфляжные: как их носят мировые знаменитости

Камуфляжные штаны снова возвращаются в моду. В своем гардеробе их имеют уже немало мировых знаменитостей. Для украинок такой тренд актуален, поэтому стоит пополнить свой гардероб камуфляжными штанами.

Военный камуфляж снова в тренде. Как показывает практика, такие вещи долго не задерживаются в тенденциях. Они внезапно появляются и внезапно исчезают, поэтому стоит не упустить возможности примерить на себе стильные брюки.

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В своем гардеробе камуфляжные штаны имеют модель Эмили Ратажковски, инфлюэнсер Кайли Дженнер, Ким Кардашян и модница Эмили Синдлев.

Эмили Ратажковски примеряет укороченный лонгслив с черным пальто, довершая образ камуфляжными брюками и белыми конверсами. А вот Кайли Дженнер примеряла трендовую дубленку и коричневые угги на массивной платформе. Ее look дополнила серебристая сумка, которая сейчас ультрапопулярна.

Если вы хотите внести в свой гардероб стиль милитари, то камуфляжные штаны – идеальная находка для холодного времени года. Такие брюки можно использовать в повседневном стиле. Сочетайте их с классическими водолазками, лонгсливами, свитшотами или свитерами. Подбирайте к таким брюкам верх в черном, сером или зеленом цвете.

Впрочем, избегайте камуфляжа с ног до головы. Пусть в вашем аутфите будет только одна вещь, связанная с военным стилем. Опираясь на выбор модниц, к штанам милитари выбирайте кроссовки, если этому будут способствовать погодные условия, угги или черные ботинки.

Советуем присмотреться к модным выходам инфлюэнсеров, чтобы вдохновиться интересной стилизацией камуфляжных штанов.