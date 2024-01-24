В одежде украинской дизайнерки: Камила Кабельо сияла на самом известном кинофестивале США

На фестиваль "Санденс" певица пришла представить фильм, в котором она сыграла главную роль. Звезда надела на громкое мероприятие джинсовый комплект от бренда Masha Popova.

Кубино-американская певица Камила Кабельо, ставшая известной после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году, совершенствует свои умения и в актерстве. Она сыграла главную роль в фильме "Роб Пис" режиссера Чиветеля Эджиофора, премьера которого состоялась на американском независимом кинофестивале "Санденс". Звезда посетила показ ленты в джинсовом комплекте от Маши Поповой.

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Образ Камилы Кабельо

Знаменитость выбрала для выхода джинсовую максиюбку со шлейфом, а также джинсовый топ с молнией посередине и розами из складок.

Юбку бренд представил в коллекции весна/осень 2023 года. Тогда пользователи заметили, что она очень похожа на винтажные изделия от Ralph Lauren.

А топ из денима – это часть коллекции осень/зима 2022 года.

Что известно о бренде Masha Popova

Это одноименный бренд дизайнера женской одежды из Украины Маши Поповой. Vogue Украина пишет, что он известен вещами из денима, которые, по словам дизайнера, "соединили фантазию с ее украинскими корнями и воспоминаниями детства".

Одежду Маши Поповой можно увидеть на Дуа Липе, Билли Айлиш, Белли Гадид и Кайли Дженнер. Фактически, бренд Masha Popova – это симбиоз двух миров: высокой моды конца 1920-х и одежды 1990–2000-х с его беззаботностью и самобытностью.

Дуа Липа в куртке Masha Popova

Британская артистка, дизайнер и модель Дуа Липа путешествовала по Индии в наряде из летней коллекции Маши Поповой.

Это изделие из коллекции под названием "MONSTER", которую художница представила в рамках London Fashion Week SS24.