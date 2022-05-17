С калушскими узорами: лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о любимой вышиванке

17 мая во львовском "Медиацентре Украина" состоялась пресс-конференция группы Kalush Orchestra. Фронтмент группы Олег Псюк рассказал о выборе костюма на Евровидение и своей любимой вышиванке.

Костюмы группы Kalush Orchestra подвергались значительной критике в сети, а все потому, что для выступления группы взяли аутентичный кептар и сердец из коллекции Роксоляны Шимчук.

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Впоследствии Екатерина Дудка написала, что такой поступок есть уничтожение наследия. Позже к критике присоединился Остап Украинец, отмечая, что "люди, называющие себя этнографами, уничтожают этнографические артефакты, поощряя дальнейшее уничтожение многомиллионной аудитории".

Во время пресс-конференции журналистка отметила о спорах, которые шли по костюмам группы и спросила, почему все же команда выбрала именно их, ведь выступление в аутентичных изделиях многие не одобрили.

Группа Kalush Orchestra – это сочетание старого фольклора, такого, возможно, забытого через несколько поколений и нового современного хип-хопа. Таким образом, в этом сочетании, таком миксе, получается что-то очень интересное, что нет даже аналогов, и звучит так, что нравится очень многим людям.

– отметил Олег Псюк.

Он также добавил, что это прослеживается не только в песне, но и в образах и общей концепции. А вот что касается аутентичного кептара, то команде казалось "круто показать его таким, каким он и должен быть".

"Мы надеемся, что все равно в любом случае все довольны результатом, и что мы не зря подготовились именно так", – резюмировал лидер группы.



Олег Псюк на Евровидении в аутентичном кептаре / Фото из инстаграммы

Также Олег Псюк рассказал о своей вышиванке. Фронтмен группы Kalush Orchestra из промышленного города Калуш Ивано-Франковской области. Он отметил, что его любимая вышиванка – именно та рубашка, которая вышитая с региональными узорами.

"У меня есть вышиванка с вышиванием калушских узоров, она мне очень нравятся. Поэтому, наверное, это и есть моя любимая вышиванка, впрочем, в ней мы не выступали. Они немного по размеру не подходила, мы ее еще подгоним", – отметил Олег Псюк. .



Олег Псюк на Евровидении в аутентичном кептаре / Фото из инстаграммы