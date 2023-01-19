Как француженки одеваются зимой: 6 любимых вещей среди верхней одежды

Француженки умеют выглядеть стильно, модно и женственно даже в холодное время года. Зима для них – отнюдь не период для многослойности, теплых свитеров, шарфов и перчаток. Зимние аутфиты парижанок смотрятся достаточно легкими и удобными.

Даже с минимальным усилием француженки всегда выглядят изысканно, пишет 24 канал. Их главный секрет – одеваться так, чтобы никто не заметил их старания.

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Истинно французский стиль – это не о трендовых вещах с ног до головы. Это о комфорте и уюте, а еще о нотке романтики. Француженки очень хорошо разбираются в брендах, и смогут определить марку, лишь взглянув на нее, впрочем полностью примерить на себе премиальные и люксовые бренды для французских девушек – плохой тон. Для них все должно иметь баланс.

Чаще француженки делают ставку на дорогую, брендовую сумку и обувь. Базовые джинсы и свитер могут быть от локальной марки. Они умеют совмещать простые вещи с дорогими, и это у них получается безупречно.

Чтобы показать вам, какую верхнюю одежду выбирают этой зимой француженки – предлагаем ознакомиться с самыми известными инфлюэнсерками и их модными выходами.

Укороченная дубленка

Француженки зимой имеют в своем гардеробе теплую верхнюю одежду, впрочем, она скорее служит им стильным дополнением, чем основным элементом для зимнего времени года. Инфлюэнсер Лея Сфез создала многослойный look с добавлением интересной укороченной дубленки синего цвета.

Кудрявая шуба

Француженка Жюли Феррери выбрала на зиму стильную шубу черного цвета из вьющейся овчины. Свой стильный look архитектор из Корсики дополнила черными сапогами челси.

Укороченная шубка

Укороченная шубка станет хорошим дополнением к любым джинсам и кожаным брюкам. Французская модница Сабина Сокол дополнила укороченную шубу мини-юбкой и минималистичной сумкой-багетом.

Длинная дубленка

Удлиненная дубленка в этом году только набирала обороты, но уже успела полюбиться многим модницам. Камиль Шерье надела базовый свитер, голубые джинсы с сапогами и надела сверху длинную дубленку черного цвета. Ее стильный выход дополнили шапка, шарф и сумка.

Утепленное пальто

Даже зимой француженки должны добавить в свой образ немного цвета и романтики. В свое серое пальто модница Катрин Вильгельм добавила не только их визитку среди головных уборов – берет, но и розовый шарф.

Укороченный пуховик

Парижская инфлюэнсер Тамара Мори выбрала для зимних выходов укороченный пуховик, который соединила с широкими джинсами и стильной сумкой хобо от Bottega Veneta.