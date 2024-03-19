Никогда не выйдет из моды: какую верхнюю одежду на весну надо купить в марте

Весна уже в разгаре, поэтому время выбрать верхнюю одежду, которая всегда будет актуальной. Из года в год мода на нее не меняется, поэтому для того, чтобы выглядеть стильно и модно, советуем присмотреться к актуальным вариантам нарядов.

Несмотря на снег, который выпал во многих областях, солнечная весенняя погода не за горами, поэтому обязательно выбирайте для себя верхнюю одежду, без которой не обойтись в этом сезоне, пишет Fashion 24.

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Тренч

Дизайнеры ежегодно представляют огромное разнообразие тренчей различных фасонов и цветов. Мода на эту верхнюю одежду не теряет актуальности уже несколько десятков лет. Советуем выбрать классический бежевый тренч или же выбрать трендовую модель из кожи в черном или карамельном оттенке.



Актуальная верхняя одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

Кожаная куртка

В этом сезоне в моде кожаные куртки серого цвета в винтажном стиле. Но несмотря на это, черные базовые куртки не теряют популярности. Их носят все знаменитости и модницы. Косухи хорошо сочетаются с платьями, брючными костюмами или базовыми джинсами.



Актуальная верхняя одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

Бомбер

Дизайнеры вернули в моду бомбер в прошлом году и теперь эта верхняя одежда входит в подборку актуального наряда на весенний сезон. Бомбер можете выбирать любой: стеганый, из плащевки, кожаный и тому подобное. Носится он одинаково хорошо с кроссовками или сапогами на каблуках.



Актуальная верхняя одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

Пальто

А вот незаменимой рекомендацией является пальто классического кроя в базовом цвете. Это база на весенний сезон, поэтому должна быть в гардеробе у каждой девушки. Пальто подойдет для любого события – от обычной прогулки до праздничного выхода.

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Актуальная верхняя одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

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