Добавляем трикотаж в свой гардероб: какую одежду стоит купить для зимнего сезона

В разгар зимнего сезона важно тщательно подходить к выбору одежды. Она должна не только согревать, но и выглядеть стильно. В таком случае отличным решением является добавление трикотажных вещей в гардероб.

Это могут быть не только свитера и шапки, но и стильные платья и кардиганы. Так, 24 Канал собрал подборку вещей, которые следует купить для зимнего сезона.

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Свитера

Они являются классическим элементом зимнего гардероба. Впрочем, именно трикотажные свитера надежно удерживают тепло и защищают от холода. Базовые цвета, такие как бежевый, серый или черный, легко сочетаются с другими вещами и выглядят стильно.



Трикотажный свитер / Фото Simona Polagina

Шапки

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Не менее важным элементом зимнего аутфита есть шапки. Эксперты советуют выбирать яркие цвета для того, чтобы создать акцент в образе. В то же время, классические оттенки всегда остаются популярными.



Шапки / Коллаж 24 Канала / Фото Prom и The Code

Кардиганы

Кардиганы – это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль. Их можно легко комбинировать с другими вещами, и они отлично подходят как для офисного, так и для повседневного образа.



Кардиган / Фото Fashionista

Платья

Добавляя трикотажное платье к своему гардеробу, вы получаете возможность создавать элегантные образы, не теряя при этом комфорта.



Платье / Фото The Lace