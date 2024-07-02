3 вещи, которые Гвинет Пэлтроу взяла с собой в отпуск: возьмите на вооружение

Лето в самом разгаре, а это значит, что многие собираются в отпуск. Часто бывает так, что мы долго стоим перед выбором наряда и не знаем, что поставить в чемодан. В таком случае советуем присмотреться к аутфитам Гвинет Пэлтроу, которая отдыхает в Италии.

Летний гардероб актрисы состоит из нейтральной цветовой палитры и элегантных силуэтов. Во время отдыха в Италии она передает своими образами непринужденный стиль. Знаменитость успела продемонстрировать 3 главные летние тренды, которые также советуем вам взять с собой на отдых.

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Льняные брюки

В жаркие летние дни хочется одевать только платья и юбки, чтобы тело могло больше дышать. Хорошей альтернативой являются льняные брюки, поскольку воздухопроницаемая и удобная ткань идеально подходит в летнее время. Гвинет Пэлтроу выбрала для себя белые брюки, однако независимо от того, какой бы цвет вы выбрали – брюки защитят от яркого солнца, поэтому вы будете чувствовать себя комфортно в них целый день.



Актуальные летние вещи, которые носит Гвинет Пэлтроу / Фото из инстаграма актрисы

Белое платье

Платье белого цвета – это классическая вещь в гардеробе на лето, которая легко впишется в вашу коллекцию и всегда будет уместной. Делайте ставку на невесомую модель, которая подойдет для любых выходов.



Модные летние вещи, которые носит Гвинет Пэлтроу / Фото из инстаграма актрисы

Боксерские шорты

Шорты свободного кроя уже давно не новинка в мире моды. Их часто выбирают для летнего отдыха как альтернативу джинсовым шортам или велосипедкам. Такие шорты подойдут для прогулки или для проведения времени на бассейне.



Стильные летние вещи, которые носит Гвинет Пэлтроу / Фото из инстаграма актрисы

В целом подбор одежды для отпуска зависит от места отдыха и активности, которая вас будет ждать. Наряд для пляжного отдыха, для экскурсий, походов в горы или городских прогулок будет отличаться, поэтому обращайте внимание на то, что подойдет для путешествия именно вам.