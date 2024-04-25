Что нельзя надевать на Пасху: запомните основные правила

Пасху – один из важнейших религиозных праздников украинцы будут отмечать уже 5 мая. До Воскресения Христова осталось не совсем много времени, поэтому мы решили предупредить и рассказать о нарядах, которые не стоит надевать в этот великий христианский праздник.

Если вы планируете прийти на праздничное богослужение, то вам нужно различать определенную категорию нарядов, которые совсем не подойдут на Пасху.

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Какие наряды нельзя надевать на Пасху

Откровенные образы

В такой большой христианский праздник избегайте коротких юбок, глубоких декольте, вырезов или топов на бретельках. Ваш выбор должен выпадать на более скромную одежду.

Яркие принты

На Пасху принято надевать светлую и праздничную одежду, поэтому от ярких нарядов с резкими принтами лучше отказаться. Трендовый леопардовый узор точно будет неуместным.

Обувь на высоком каблуке

В такой обуви вам будет трудно стоять на богослужении, поэтому лучше выберите для себя что-то комфортное. Конечно же, если вы хотите хорошо выглядеть, то надевать каблуки можно, но рекомендуется таки сделать ставку на лоферы или балетки.

Повседневная одежда

Откажитесь от наряда, в котором вы ходите каждый день. Свитшоты, гольфы или свитера выглядят слишком неофициально для праздничной службы.

Черный цвет

На Пасху одевают белые, светлые и пастельные тона, которые символизируют возрождение и радость, поэтому советуем избегать черных цветов в одежде.

Пасхальный наряд направлен на уважение к традициям, поэтому вы должны учесть торжественность этого праздника и выбрать наряд в соответствии с событием.