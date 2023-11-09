Готовимся к зиме: из чего должна состоять капсула одежды в холодное время года

В ноябре все мы уже традиционно готовимся к зимнему сезону. Дни стали заметно короче и холоднее, а значит – пора подготовить список зимней капсулы в одежде.

Последний месяц года мы всегда проводим в спешке и в напряженном графике, пишет 24 Канал. Для того чтобы в декабре вы выделяли меньше времени на походы и покупки в магазинах, советуем уже сложить для себя зимнюю капсулу.

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Некоторую часть вещей вы можете приобрести уже сейчас, другие вещи вполне можно купить и чуть позже. Главное, чтобы у вас был набор вещей, которые вы сможете постоянно использовать.

В нашу зимнюю капсулу вошли самые необходимые вещи на зиму, а это значит, что этот наряд нужно дополнять базовыми элементами гардероба, чтобы составить полноценный образ.

Теплый свитер

Зимой нам не обойтись без свитера. Он может быть с горловиной или без, впрочем, обязательно должен быть теплым, чтобы согреть вас в морозный день. Лучше всего будет, если вы приобретете несколько свитеров разных фасонов и цветов, которые сможете активно миксовать между собой всю зиму.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Утепленные лосины

Джинсы и брюки есть в гардеробе у каждой девушки, поэтому мы советуем добавить в этот список утепленные лосины. Они легко носятся со свитерами и кардиганами, а еще позволяют комфортно себя в них чувствовать.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Термобелье

Благодаря многослойной комбинации вы всегда будете держать тело в тепле и не замерзнете. А для этого рекомендуем вам приобрести термобелье, которое станет вашей выгодной инвестицией в холодное время года.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Угги

Уже несколько сезонов угги демонстрируют нам, как все знаменитости и модницы транслируют ценность комфорта и расслабленности. Выбирайте короткие бежевые угги, которые отлично подойдут к вашим джинсам или лосинам.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Дубленка

Эта верхняя одежда тоже не сходит с модных радаров уже несколько лет подряд. Модницы чаще всего выбирают укороченную черную дубленку с овчиной, впрочем длинные дубленки также смотрятся необычайно эффектно.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Пуховик

Самая очевидная вещь, которую следует добавить в зимнюю капсулу – пуховик. Подумайте хорошо над своими образами в холодное время, ведь пуховик – это инвестиция на несколько лет, поэтому важно, чтобы вам нравился и цвет, и фасон.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Шапка и шарф

Без головного убора и теплого шарфа невозможно обойтись зимой. Советуем подбирать аксессуары к своей верхней одежде, чтобы шапка и шарф дополняли наряды.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest

Сумка кроссбоди

Для удобства выбирайте на зиму сумку кроссбоди, которую носят через плечо. Бананки уже давно не в моде, потому лучше выбрать именно такой вариант сумки.



Подборка вещей для зимней капсулы / Фото Pinterest