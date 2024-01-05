10 незаменимых вещей, которые нужно иметь всем в своем гардеробе зимой

Капсульный гардероб – это самое важное, что должно быть в вашем шкафу. Набор важных вещей не только уменьшит место в нем, но позволит вам всегда иметь базовый набор образов на любой случай.

Если вы часто думаете над тем, что вам нечего одеть, то это означает, что у вас неправильно сформирован базовый гардероб, пишет 24 Канал. Каждая девушка должна иметь основную базу вещей, которая подарит вам большое количество сочетаний каждый день.

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Когда вы сформируете гардероб со всеми важными вещами, тогда можете не беспокоиться о том, что вам нечего надеть. Базовый гардероб часто смотрится по-разному в зависимости от сезонов, поэтому предлагаем вам подборку незаменимого наряда на зиму.

Пуховик

Верхняя одежда должна быть теплой и функциональной. Выбирайте на зиму пуховик, который будет согревать вас. Важно делать ставку на вещь, которую вы можете носить несколько лет.

Джинсы

Простые джинсы базового кроя – мастхэв на любой сезон. Выбирайте модели с высокой посадкой.

Брюки

Не забывайте об утепленных штанах, которые также понадобятся вам для формирования разнообразных образов. Они хорошо сочетаются со свитером, кардиганом и водолазкой.

Сапоги

Теплые сапоги зимой – незаменимая вещь. Выбирайте классические ботинки челси или сапоги до колен. Важно лишь, чтобы они подходила под вашу одежду.

Водолазка

Гольф базового цвета также является важной составляющей капсульного гардероба. Эту вещь можно совмещать с джинсами, брюками или юбкой.

Трикотажное платье

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Вязаное платье прямого кроя всегда находит свое место в зимнем гардеробе. Она хорошо стилизуется с разной обувью и верхней одеждой – дубленками, шубами, утепленным пальто.

Трикотажный костюм

Не забывайте также о трикотажном костюме. Чтобы создать больше образов, вы можете его распаривать и создавать аутфиты с вязаным свитером и вязаными брюками.

Сумка

Любой образ должна дополнять сумка, поэтому выберите себе содержимый и функциональный аксессуар, в которой сможете поместить все необходимые вам вещи.

Шапка

Делайте ставку на шапку бини, которая всегда актуальна и не выходит из моды. Можете подбирать базовые цвета или выбирать шапку в тон с верхней одеждой.

Перчатки и шарф

Без этих аксессуаров сложно себе представить зимний образ. Шарф выбирайте тонкий и длинный, без бахромы и дополнительных деталей. Перчатки могут быть не обязательно в тон шарфа и шапки. Базовый чёрный цвет может также вполне подойти.