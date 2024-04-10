Что носят француженки: их любимая обувь, без которой они не могут представить свой гардероб

Француженки умеют безупречно выглядеть в любое время года. Их образы всегда выглядят достаточно легкими и удобными. С наступлением весеннего сезона модные девушки включают в свои образы несколько пар обуви, которую обожают.

Девушки со всего мира обожают выходы парижанок, поскольку они умеют идеально сочетать базовые вещи с трендовыми элементами гардероба. Весной у них появляется больше возможностей для экспериментов, поэтому модницы достают из своих коробок базовую обувь, которую будут носить до осени.

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Если же вам нравится французский стиль и вы хотите повторить некоторые образы, то советуем обратить внимание на 4 пары обуви.

Лоферы

Эта обувь никогда не потеряет своей актуальности. Вы можете комбинировать ее с платьями, юбками или надевать к любым повседневным прогулкам. Также лоферы идеально стилизуются с изысканным брючным костюмом, поэтому прекрасно подойдут для похода в театр. Лоферы являются универсальными, поэтому ими вы сможете дополнить любой look.

Балетки

Красивые минималистичные балетки не выходят из моды несколько сезонов. Ими увлеклись все мировые и украинские бренды, поэтому обойти вниманием их невозможно. Балетки добавляют изысканности и легкости практически всем образам.

В образы француженок эта обувь вплелась очень органично. Модницы сочетают их с джинсами, классическими брюками и юбками всех длин. Кроме базовых черных, девушки выбирают красные, бежевые, металлические и даже леопардовые балетки.

Туфли на низком каблуке

В первую очередь в образах француженок важную роль играет комфорт. В их гардеробе есть место для туфель, но они выбирают модели на низком широком каблуке. Такая обувь имеет элегантный вид и хорошо сочетается с любым нарядом.

Кроссовки Adidas

Такие кроссовки – это мастхэв среди обуви весны. Они комфортные и дают возможность совместить их со всеми вещами, которые есть в гардеробе – от базовых джинсов до платьев. Француженки любят базу, но останавливают свой выбор на цветных моделях, выбирая кроссовки зеленых, красных, коричневых и розовых оттенков.

Истинно французский стиль – это не про трендовые вещи с ног до головы. Это о комфорте и уюте, а еще о нотке романтики, а их главный секрет – одеваться так, чтобы никто не заметил их стараний. Чтобы повторить их образы – просто вдохновитесь выходами, которые они демонстрируют на своих инстаграм-страницах.