8 базовых вещей осени: гид главным нарядом, который не выходит из моды

Осень – это отличное время, чтобы обновить свой гардероб. В эту пору больше всего преобладают базовые вещи, поэтому вам стоит позаботиться о том, чтобы в вашем шкафу был наряд первой необходимости.

Основу вашего гардероба должны составлять вещи, из которых вы можете составить несколько образов, пишет 24 Канал. Желательно не делать ставку на верхнюю одежду или обувь, если в вашем воображении не складывается с ними множество осенних аутфитов.

Интересно 5 трендовых цветов одежды, которые должны быть в вашем гардеробе осенью: фото для вдохновения

Модный секрет на осень – пусть ваши вещи будут в одной базовой тональности. К сезонной палитре относится черный, коричневый, серый, молочный, кремовый или оттенок camal. Другим ярким цветом тоже место, впрочем пусть скелет составляют нейтральные оттенки.

Голубая рубашка

Осень – отличное время для экспериментов с многослойностью. Если позволяет погода, носите голубую рубашку с майкой или футболкой, а в более холодное время – с лонгсливом и водолазкой. Также голубую рубашку можно застегнуть на пуговицы и одеть вместе с жакетом.

Водолазка

Пусть в вашем гардеробе найдется место для водолазки из натуральной ткани, которая согреет вас в прохладный день. Это универсальная и практичная одежда, которая подойдет под джинсы, брюки и юбку.

Джинсы

Вариантов ношения джинсов у нас всегда множество, вне зависимости от времени года. Кроме многих трендовых фасонов, пусть у вас будут классические Mom Jeans. Эта модель пользовалась популярностью в 80-х и 90-х годах и до сих пор не сдает свои позиции.

Брюки палаццо

Благодаря особенности кроя и высокой посадке штаны палаццо помогают скорректировать недостатки и подчеркнуть преимущества фигуры. Сочетайте их осенью с блузами, рубашками и красивыми лонгсливами.

Трикотажное платье

Короткие легкие платья или платья с вырезами – это, конечно, красиво, но осенью стоит сделать ставку на теплый вариант. К сапогам и пальто идеально подойдет трикотажное платье длины миди или макси.

Кожаная юбка

Юбка из кожи особенно актуальна для осеннего гардероба. Она служит довольно самостоятельным элементом одежды, поэтому добавьте только базовый верх и соответствующую обувь.

Жакет

Для осени жакет является очень важным элементом гардероба. А все потому, что он отлично заменяет верхнюю одежду вроде бомбера, косухи или тренча. Носите жакет осенью с базовым лонгсливом, а сверху накиньте для стильного образа свитер.

Тренч

Надевайте тренч, когда температура осенью будет опускаться ниже 15 градусов. Также эта верхняя одежда отлично подходит для сырой погоды. Когда на улице будет ветрено и морощит дождь, в тренче вам будет достаточно комфортно.