Главные оттенки весны: названы варианты, от которых вы не сможете отказаться

Весной все мы привыкли использовать яркие цвета в своих образах, впрочем дизайнеры советуют делать ставку на все оттенки одного цвета, который мы чаще надеваем в весенне-летнем гардеробе.

В этом сезоне палитра цветов наполнена большим разнообразием тонов – от насыщенного вишневого до нежно-голубого. К ним можно отнести немало оттенков, которые можно назвать самыми практичными в этом сезоне, поскольку они легко сочетаются между собой.

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Это – земляные оттенки, к которым относятся тона коричневого и зеленые тона, которые завершаются сероватым хаки. Для весенне-летних коллекций этих вариаций было продемонстрировано немало.

Такие известные бренды как Miu Miu, Loewe, Saint Laurent, Roberto Cavalli и Hermès сделали акцент на насыщенных коричневых тонах. Эти оттенки украшают короткие топы, классические брюки, строгие костюмы и элегантные платья. Зеленые тона появились в линейках Dries Van Noten, Max Mara, Tom Ford, Victoria Beckham и других.

Эти цвета гармонично сочетаются между собой, поэтому выбирайте для себя коричневый низ и верх хаки или же наоборот. Помните себе такую формулу: если вы видите такие сочетания в природе, то и в образах они будут выглядеть интересно. Подобные оттенки вы можете смело сочетать с базовыми или контрастными цветами.

Dries Van Noten стилизовал тускло-зеленый пиджак с акцентным голубым клатчем, Givenchy показал образ с коричневым платьем и серебристой сумкой, а Sacai к темному костюму хаки добавил оранжевый аксессуар.



Трендовые оттенки на 2024 год / Фото Elle



Актуальные оттенки на 2024 год / Фото Elle



Стильные оттенки на 2024 год / Фото Elle



Модные оттенки на 2024 год / Фото Elle



Актуальные оттенки на 2024 год / Фото Elle

Экспериментируйте с земляным оттенками на свой лад и выбирайте то, что больше всего вам будет подходить к весеннему гардеробу.