Тина Кароль показывает, какой костюм стоит приобрести осенью: стильные фото

Брючный костюм уже давно является частью базового гардероба, сочетающегося с любой обувью, поэтому с ним можно создать множество интересных образов. Стильный костюм показала на себе Тина Кароль.

Каждый сезон дизайнеры создают новые фасоны костюмов и делают ставки на топовые цвета, которые будут пользоваться популярностью в тот или иной период.

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В этом сезоне в моду возвращается клетчатый принт, поэтому певица Тина Кароль примерила на себе трендовый наряд. Клеточка всегда будет оставаться вневременным трендом, но иногда другие принты преобладают, а клетчатый принт отходит на второй план.

Тина Кароль любит устраивать фотосессии, поэтому недавно она опубликовала свежий пост с фотографиями, на которых позировала в студии в клетчатом брючном костюме.

Знаменитость надела серый оверсайз жакет на голое тело и широкие брюки на низкой посадке. Она сделала естественный макияж и распустила волосы.

Певица выбрала серый цвет костюма, который довольно моден в осеннее время года. Этот цвет входит в топовые осенние цвета, среди которых еще преобладает черный, коричневый и бордовый.

К подборке фотографий Тина Кароль прикрепила цитату о вере в себя, поэтому поклонники не только комментируют ее стильную фотосессию, но и благодарят за меткие слова.

"Необычность становится нормой. Норма становится старой догмой. Доверять или нет, ты все равно окажешься перед выбором. Выбор всегда должен быть. Скажи себе "хочу быть" и тогда ты забудешь страх и любые колебания. Всегда говори себе эти слова и ты окажешься в верном месте и достигнешь своих мечтаний", – написала Тина Кароль.



Модный образ Тины Кароль / Фото инстаграмм @tina_karol



Модный образ Тины Кароль / Фото инстаграмм @tina_karol