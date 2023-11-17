Не красный: какой цвет чаще всего носят этой осенью

Выбор цвета в одежде зависит от личных вкусов каждого человека. Однако, в каждом сезоне есть цвета, которые считаются наиболее актуальными, по мнению фэшн-экспертов.

Осенью 2023 года специалисты в сфере моды советуют одевать вещи оранжевого, изумрудного, лилового, оранжевого и малинового цветов. Однако наиболее распространенным считается красный. Подборку образов с таким оттенком – собрал 24 Канал.

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Красный цвет осенью он остается самым актуальным. В моде сейчас все его оттенки. Он вдохновляет модниц создавать смелые луки. Оттенков красного много, поэтому не бойтесь экспериментировать. Эксперты говорят, что его лучше всего сочетать с разными нейтральными цветами.

Красный свитер

Вещь яркого цвета станет отличным дополнением вашего гардероба. Например, свитшот, водолазка или обычный классический пуловер. Оптимально совмещать его с юбками или джинсами спокойных оттенков. Тогда образ будет гармоничным. К тому же улучшит настроение в серый сезон.



Красный свитер / Фото Jessie Chanes

Красные аксессуары

Необязательно сразу покупать некоторые вещи этого цвета. Если вам это слишком смело, то добавьте красный в аксессуары. Это может быть шарф, сумочка, серьги или шапка. Лук же станет более интересным и актуальным.



Красная сумка / Фото Pinterest

Красный костюм

Для тех, кто не боится выделяться, можно приобрести брючный костюм красного цвета. В то же время другие вещи должны быть в сдержанные тоны. Вы можете дополнить образ сапогами и пальто нейтральных оттенков.



Красный костюм / Фото Pinterest

Красное пальто

Красное пальто – мощный акцент в гардеробе. Он точно для самых смелых. Однако, будьте уверены, вас точно заметят в толпе. Надевайте его как с деловым костюмом, так и повседневными вещами.



Красное пальто / Фото Pinterest

Красный пиджак

Если вы хотите приобрести определенную вещь красного оттенка, можете купить сначала что-нибудь простое. К примеру, пиджак. Вы сможете соединить его с джинсами, с деловыми черными брюками и даже платьями и юбками. В таком случае обувь должна быть нейтральной.



Красный пиджак / Фото Pinterest