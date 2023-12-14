В каких цветах встречать Новый год Козерогам: красивые образы

До Нового года с каждым днем остается меньше времени, поэтому важно хорошо подумать над тем, в чем мы будем встречать главный праздник года. Астрологи говорят, что каждый знак Зодиака должен одеться в цвет, который привлечет в их жизнь счастье и успех. Разбираемся на какие цвета нужно обратить внимание.

2024 год пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона, пишет 24 Канал. Говорят, что это животное принесет в жизнь процветание и изобилие. Драконы любят все блестящее и мерцающее, поэтому следует обращать внимание на украшения в золоте и серебре.

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Астрологи говорят, что Козерогам следует встречать Новый год в наряде спокойного цвета. Попытайтесь составить себе образ в белоснежных тонах. Что это будет – выбирать вам. Включайте фантазию на полную и экспериментируйте. Это могут быть корсеты, шелковые блузы, костюмы, платья, жакеты или просто уютные брюки, если вы будете праздновать Новый год в семейном кругу.

Обращайте внимание на наряды с перьями, которые всегда по-особому выглядят в праздничное время. Вы также можете завершать свой наряд белой обувью, цвет которой входит в список самой модной обуви 2024 года.



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest

Не забывайте о платьях с вырезами и камешками. Они также актуальны в новогоднюю ночь.



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest

Если хотите нестандартного образа – делайте ставку на интересную блузку с объемными рукавами и штаны палаццо.



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest

Платья выбирайте те, которые вам больше всего подходят. Это могут быть шелковые платья-комбинации или трикотажные платья на длинный рукав. Обязательно дополняйте свои образы украшениями – золотыми или серебристыми серьгами и цепочками.



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest



Красивые новогодние образы для Козерогов / Фото Pinterest