Оливково-зеленый – главный цвет года: стильная подборка образов, которые вы захотите повторить

Красный цвет занял все ведущие позиции в конце года, впрочем этой весной в моду войдет оливково-зеленый оттенок. В отличие от яркого и феерического красного, оливковый оттенок является спокойным и непринужденным.

Модные эксперты определили, что оттенок доминировал не только на показах весенне-летнего сезона, но и украшал наряды осенне-зимней коллекции. Все оттенки зеленого дизайнеры применили к минималистичным платьям, костюмам или даже верхней одежде.

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Если хотите добавить в свой гардероб стильный наряд в трендовом оттенке, советуем вдохновиться образами моделей, которые представили наряды на подиуме.

Вариации платьев

Обратите в этом сезоне внимание на оливково-зеленое платье, которое является не менее актуальным, чем черное. Дизайнеры представили романтические, легкие и элегантные модели.

Fendi представили макси-платье с вырезом на подоле, Bottega Veneta добавили к оливковому костюму большую кожаную сумку. Gucci представили вечернее платье с добавлением чокера и неоновой сумки.



Слева направо: Fendi, Gucci, Bottega Veneta / Фото L'officiel

Верхняя одежда

Весной невозможно представить свой образ без тренча или пальто. Эта базовая одежда считается вневременной. Обратите внимание на тренчи светло-оливкового оттенка. Isabel Marant представили утилитарные модели, а Chloé вместо тренча советуют обратить внимание на клетчатый кейп.



Слева направо: Isabel Marant, J.W Anderson, Chloé / Фото L'officiel

Необычные образы

В 2024 году в моде микрошорты, которые и не собираются выходить из трендов в ближайшее время. Если вы готовы поэкспериментировать, то выбирайте для себя короткие шорты и сочетайте их с жакетом или кожаной курткой. Вместо брючного костюма выбирайте для себя пиджак с шортами. Такой аутфит идеально подходит для весеннего или летнего сезона.



Слева направо: Gucci, Acne Studios / Фото L'officiel

Также обратите внимание на модные принты, их в этом сезоне аж 5. Дизайнеры советуют в этом сезоне выбирать цветочные и леопардовые принты, вертикальные полосы и тому подобное. Больше информации читайте в нашем материале.