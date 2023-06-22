5 цветов, которые лучше всего сочетаются с синими джинсами: стильные образы инфлюэнсеров

Цветовые тенденции не менее важны, чем трендовый наряд. Лучший способ интегрировать цветные тренды в свой образ – совмещать их с джинсами.

Чтобы добавить краски в свой гардероб, советуем вам сочетать джинсы со стильными цветами 2023 года.

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Ярко-красный

Ярко-красный цвет, словно перец чили, считается одной из доминирующих тенденций на показах весна-лето 2023, осень-зима 23/24. Модницы одеваются в красном цвете платья, топы, сумки и аксессуары. Этот цвет отлично выделяется на фоне синего денима.

Серебро

Если речь идет о сумках и обуви, то наряды в оттенке металлик можно найти немало. А вот летом серебро видоизменяется на банальный серый цвет. Надевайте жакеты, футболки и кроссовки в сером цвете, сочетая с синими джинсами.

Синий деним

Сочетая деним с денимовой обувью вы создадите очень красивый и стильный образ. Выбирайте рубашку или куртку того же оттенка, что и джинсы и добавляйте в этот ансамбль джинсовые кроссовки.

Розовый

С синими джинсами будет прекрасно сочетаться розовый жакет, лонгслив или футболка. Также вы можете совмещать джинсы с сумкой или обувью розового цвета.

Черный

Несмотря на то, что черный всегда в моде, этот универсальный цвет широко пользовался спросом на показах 2023 года.