Серый – тренд сезона: с чем носить этот цвет, чтобы образы получились безупречными

Серый цвет в 2024 году будет одним из трендовых, впрочем независимо от тенденций, для всех это универсальный, элегантный и вневременной выбор. Серый входит в подборку ахроматических цветов вместе с белым и черным, которые называют нейтральными.

Все оттенки серого выглядят невероятно красиво и добавляют любому образу сбалансированного и приглушенного акцента. Цвет прекрасно сочетается практически со всеми другими оттенками.

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Fashion-эксперты собрали несколько стилистических формул с серым цветом, которые вы смело можете носить весной.

Серый + розовый

Такое романтическое сочетание удачно подчеркивает преимущества двух цветов. Серый отвечает за нейтральность, а розовый добавляет этому цвету энергии.



Модные сочетания цветов с серым / Фото Pinterest

Серый + черный

А вот сочетать нейтральные цвета – это вершина элегантности. Оттенки серого прекрасно стилизуются с черным цветом.



Стильные сочетания цветов с серым / Фото Pinterest

Серый + красный

Без красного в этом году просто не обойтись, поэтому сочетание с серым – смелое и одновременно элегантное. Эти два цвета точно порадуют вас.



Красивые сочетания цветов с серым / Фото Pinterest

Серый + коричневый

Эти два цвета прекрасно подходят для создания формальных образов. Они не только классические, но и вневременные и хорошо работают между собой с любой одеждой.



Стильные сочетания цветов с серым / Фото Pinterest

Серый + белый

Белый прекрасно сочетается с серым и добавляет образам жизненности и простоты. Имея в гардеробе эти два цвета, у вас никогда не возникнет дилеммы, что надеть.



Актуальные сочетания цветов с серым / Фото Pinterest

Судя по многим замечательным сочетаниям, серый является синонимом шика. Этот цвет подарит вам уверенность в себе. Неудивительно, что на улицах столиц моды все оттенки серого бьют рекорды популярности. Даже эксперты из WGSN назвали серый одним из ключевых цветов на 2024 и 2025 годы.