Вечный гардероб: 5 советов, которые помогут понять, что вещь никогда не выйдет из моды

Все чаще модницы задумываются об стойкой моде и заботе об окружающей среде. Теперь важно сначала сложить базу в гардеробе, которая прослужит нам несколько лет, а потом уже покупки трендовых вещей. Как понять, на какие вещи нужно сделать ставки и что именно не выйдет из моды – смотрите в материале.

Мода капризна, поскольку из сезона в сезон появляется немало вещей, которые постоянно хочется добавить в свой гардероб. Однако у fashion-индустрии есть вещи, которые долго держатся на плаву.

Читайте также 5 трендовых жакетов, которые должна иметь в своем гардеробе каждая девушка

Наряды, которые проверены временем

Некоторые вещи уже прошли проверку временем, поэтому не только сейчас остаются актуальными, но и будут популярными даже через годы. К примеру, в этот список входит сумка Hermès Kelly или твидовый жакет от Chanel.



Вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Elle

Функциональность вещей

В моде "выживают" только самые практичные вещи. С течением времени они переходят в категорию вечной классики. Свой статус функциональной одежды уже давно завоевала белая рубашка оверсайз. Ее можно носить с любым низом на верхом, поскольку вариантов ее стилизации есть множество.



Вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Elle

Базовый цвет и классический силуэт

Вещи классического силуэта и базового цвета служат нам дольше. Они легко смешиваются со всем, поэтому могут быть в нашем гардеробе годами. К примеру, классическое двубортное пальто не имеет срока годности. Оно так же актуально, как и несколько лет назад.



Вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Elle

Произведение искусства

К этой подборке вещей относятся вещи, являющиеся частью арт-объектов. Сюда принадлежит категория вещей, которые вне времени и моды и являются настоящими произведениями искусства.



Вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Elle

Качество

Дело, которое никогда не выйдет из моды – качественная вещь. Она точно будет вам служить годами, поэтому все в один голос говорят, что лучше приобрести качественную сумку и обувь, чем дешевую вещь, которую придется на следующий сезон менять.



Вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Elle