Мода примхлива, оскільки з сезону в сезон з’являється чимало речей, які постійно хочеться додати до свого гардероба. Однак у fashion-індустрії є речі, які довго тримаються на плаву.

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Вбрання, яке перевірене часом

Деякі речі вже пройшли перевірку часом, тож не лише зараз залишаються актуальними, а будуть популярними навіть через роки. До прикладу, до цього списку входить сумка Hermès Kelly чи твідовий жакет від Chanel.



Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle

Функціональність речей

У моді "виживають" лише найпрактичніші речі. З часом вони переходять у категорію вічної класики. Свій статус функціонального вбрання вже давно завоювала біла сорочка оверсайз. Її можна носити з будь-яким низом на верхом, оскільки варіантів її стилізації є безліч.



Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle

Базові кольори та класичний силует

Речі класичного силуету та базових кольорів служать нам найдовше. Вони легко поєднуються зі всім, тому можуть бути в нашому гардеробі роками. До прикладу, класичне двобортне пальто немає терміну придатності. Воно таке ж актуальне, як і кілька років тому.



Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle

Витвір мистецтва

До цієї добірки речей належать речі, які є частиною арт-об’єктів. Сюди належить категорія речей, які є поза часом та модою і є справжніми витворами мистецтва.



Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle

Якість

Річ, яка ніколи не вийде з моди – якісна річ. Вона точно вам слугуватиме роками, тому всі в один голос кажуть, що краще придбати якісну сумку та взуття, аніж дешеву річ, яку доведеться на наступний сезон змінювати.



Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle