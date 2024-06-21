Трендовые аксессуары 2024 года: что стоит приобрести всем модницам
Источник:Stylist Inna
Украшения существенно влияют на наш образ, поэтому их точно не стоит забывать добавлять к различным вариантам наряда. Серьги подчеркивают черты лица, а цепочки, кольца и браслеты – стиль одежды и добавляют индивидуальности.
Длинные висячие серьги могут визуально удлинить круглое лицо, а серьги-кольца придадут объема тонкому лицу. Ожерелье и цепочки привлекут внимание к шее и зоне декольте. Короткие бусы могут подчеркнуть линию шеи, а длинные – создать иллюзию стройной фигуры.
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Трендовые украшения 2024 года
Помочь сбалансировать вид рук и добавить акцент на запястья могут браслеты и часы. Тонкие браслеты имеют элегантный и нежный вид, а вот массивные браслеты придадут образу смелости.
Это же касается и колец. Деликатные изделия могут выглядеть изысканно, а большие кольца создадут яркий акцент в аутфите. Не менее важным является и материал украшений. Классические золотые или серебряные украшения отвечают за элегантность, а изделия из бисера или натуральных материалов подчеркивают естественность и аутентичность.
Украинская стилистка рассказала о самых красивых украшениях, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы выделиться и завершить образ.
- Массивные серьги – способны придать базовому наряду особых акцентов;
- Интересные кольца – выбирайте их для того, чтобы сместить фокус на руки и продемонстрировать свой стиль;
- Чокеры – в этом году они снова в моде, поэтому дополняйте ими корсеты или платья;
- Что-то цветное и цветочное – подойдет к яркому и цветному летнему наряду;
- Моносережка, каффы – придадут образу особого эффекта и подчеркнут ваше чувство стиля;
- Жемчуг – классика, которая всегда будет оставаться в моде.
Модные украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Красивые украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Трендовые украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Актуальные украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Стильные украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Модные украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Трендовые украшения для девушек / Фото @stylist.inna
Вы могли этого и не знать, но на самом деле украшения придают уверенности в себе. Они являются важной составляющей самовыражения и могут повлиять на то, как вы себя подаете другим и то, как вас видят окружающие.