Трендовые аксессуары 2024 года: что стоит приобрести всем модницам

Украшения существенно влияют на наш образ, поэтому их точно не стоит забывать добавлять к различным вариантам наряда. Серьги подчеркивают черты лица, а цепочки, кольца и браслеты – стиль одежды и добавляют индивидуальности.

Длинные висячие серьги могут визуально удлинить круглое лицо, а серьги-кольца придадут объема тонкому лицу. Ожерелье и цепочки привлекут внимание к шее и зоне декольте. Короткие бусы могут подчеркнуть линию шеи, а длинные – создать иллюзию стройной фигуры.

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Трендовые украшения 2024 года

Помочь сбалансировать вид рук и добавить акцент на запястья могут браслеты и часы. Тонкие браслеты имеют элегантный и нежный вид, а вот массивные браслеты придадут образу смелости.

Это же касается и колец. Деликатные изделия могут выглядеть изысканно, а большие кольца создадут яркий акцент в аутфите. Не менее важным является и материал украшений. Классические золотые или серебряные украшения отвечают за элегантность, а изделия из бисера или натуральных материалов подчеркивают естественность и аутентичность.

Украинская стилистка рассказала о самых красивых украшениях, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы выделиться и завершить образ.

Массивные серьги – способны придать базовому наряду особых акцентов;

– способны придать базовому наряду особых акцентов; Интересные кольца – выбирайте их для того, чтобы сместить фокус на руки и продемонстрировать свой стиль;

– выбирайте их для того, чтобы сместить фокус на руки и продемонстрировать свой стиль; Чокеры – в этом году они снова в моде, поэтому дополняйте ими корсеты или платья;

– в этом году они снова в моде, поэтому дополняйте ими корсеты или платья; Что-то цветное и цветочное – подойдет к яркому и цветному летнему наряду;

– подойдет к яркому и цветному летнему наряду; Моносережка, каффы – придадут образу особого эффекта и подчеркнут ваше чувство стиля;

– придадут образу особого эффекта и подчеркнут ваше чувство стиля; Жемчуг – классика, которая всегда будет оставаться в моде.



Модные украшения для девушек / Фото @stylist.inna



Красивые украшения для девушек / Фото @stylist.inna



Трендовые украшения для девушек / Фото @stylist.inna

Актуальные украшения для девушек / Фото @stylist.inna



Стильные украшения для девушек / Фото @stylist.inna



Модные украшения для девушек / Фото @stylist.inna



Трендовые украшения для девушек / Фото @stylist.inna

Вы могли этого и не знать, но на самом деле украшения придают уверенности в себе. Они являются важной составляющей самовыражения и могут повлиять на то, как вы себя подаете другим и то, как вас видят окружающие.