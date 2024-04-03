3 модных бренда из Одессы, с которыми надо познакомиться: вы в них влюбитесь

Бесспорно Одесса является одним из самых любимых городов всех украинцев, и, к сожалению, постоянно попадает в информационные ленты из-за обстрелов со стороны России. Однако несмотря на все город продолжает жить, а местные бренды работают и не останавливаются.

Одесса известна дизайнерами, которые основали в городе несколько брендов, которые не только стали известными в Украине, но и прославляют нашу страну на весь мир.

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Наряды от одесских брендов носит звезда "Сплетницы" Келли Разерфорд, певица Рита Ора и многие другие знаменитости.

PASKAL

Основательница бренда Юлия Паскаль – одесситка, которая продолжает жить в городе и создавать безупречные коллекции, которые известны уже на весь мир более 10 лет. В Украине бренд PASKAL появился в 2013 году. Дизайнер создает деликатные силуэты и минималистичные формы. В основе ДНК бренда лежит лазерная резка.

Определяющим для бренда стал 2021 год, когда Юлия Паскаль запустила новую линейку PASKAL Bébé, которая отдает дань уважения культовым силуэтам и техникам бренда. В коллекциях представлена квинтэссенция полупрозрачных волн тюля, кустарно сложенных вручную бантов и тому подобное.

Kulakovsky

Одесский бренд ассоциируется с дубленками и кожаными изделиями. Дизайнер Артур Кулаковский любит погружаться в собственное наследие и переносит истории своих земляков-одесситов на одежду.

В своей новой коллекции он вспоминает путь Берты Рапопорт, одной из первых женщин – морских капитанов в мире. Она уроженка Одессы и является самой выдающейся женщиной ХХ века далеко за пределами ее родного города.

Aisenberg

Название этого бренда у многих украинок ассоциируется с джинсами. Марка имеет свое большое производство возле Одессы и постоянно экспериментирует с денимом.

Этой весной в коллекции бренд представил более десятка новых моделей, которые имеют все шансы стать хитами сезона. Кроме джинсов, линейка дополнена юбками в голубом цвете, который сейчас очень актуален.

Также одесскими брендами являются BlackSeaTribe, который создает невероятные украшения. Одним из символов бренда является украшение в виде черноморской рачки - маленькой черноморской креветки.

А еще одесситки знают, что за брючными костюмами стоит идти к бренду Vivons, который уже на протяжении 5 лет создает нескучную классику.