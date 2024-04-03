Одеса відома дизайнерами, які заснували в місті кілька брендів, які не лише стали відомими в Україні, але й прославляють нашу країну на увесь світ.

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Вбрання від одеських брендів носить зірка "Пліткарки" Келлі Разерфорд, співачка Ріта Ора та багато інших знаменитостей.

PASKAL

Засновниця бренду Юлія Паскаль – одеситка, яка продовжує жити в місті та створювати бездоганні колекції, які відомі вже на увесь світ понад 10 років. В Україні бренд PASKAL з’явився у 2013 році. Дизайнерка створює делікатні силуети й мінімалістичні форми. В основі ДНК бренду лежить лазерне різання.

Визначальним для бренду став 2021 рік, коли Юлія Паскаль запустила нову лінійку PASKAL Bébé, яка віддає шану культовим силуетам і технікам бренду. У колекціях представлена квінтесенція напівпрозорих хвиль тюлю, кустарно складених вручну бантів тощо.

Kulakovsky

Одеський бренд асоціюється з дублянками та шкіряними виробами. Дизайнер Артур Кулаковський любить занурюватися у власну спадщину та переносить історії своїх земляків-одеситів на одяг.

У своїй новій колекції він згадує шлях Берти Рапопорт, однієї з перших жінок – морських капітанів у світі. Вона уродженка Одеси та є найвидатнішою жінкою ХХ століття далеко за межами її рідного міста.

Aisenberg

Назва цього бренду в багатьох українок асоціюється з джинсами. Марка має своє велике виробництво біля Одеси та постійно експериментує з денімом.

Цієї весни в колекції бренд представив понад десяток нових моделей, які мають всі шанси стати хітами сезону. Окрім джинсів, лінійка доповнена спідницями в блакитному кольорі, який зараз дуже актуальний.

Також одеськими брендами є BlackSeaTribe, який створює неймовірні прикраси. Одним із символів бренду є прикраса у вигляді чорноморської рачки — маленької чорноморської креветки.

А ще одеситки знають, що за штанними костюмами варто йти до бренду Vivons, який вже впродовж 5 років створює ненудну класику.