Трендовые свитера осени 2023: стильные варианты на любой вкус

В холодные дни невозможно себе представить образ без теплого свитера. В моде будут свитера украшены узорами или плетением, с широкими рукавами или открытыми плечами.

Показы осенне-зимнего сезона были наполнены разнообразными кардиганами, объемными водолазками и классическими свитерами.

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Свитер с открытыми плечами

Эта модель свитера обещает казни настоящим хитом этого сезона. Лили-Роуз Депп уже является поклонницей такого свитера, а впоследствии его оденут многие другие знаменитости. Кроме полностью открытых плеч, вы можете искать модель на одно плечо.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue

Свитер со скандинавским узором

В подборке трендовых свитеров будут преобладать скандинавские мотивы. Свитера с такими узорами всегда находят свое место в осенне-зимних образах.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue

Свитер с высокой горловиной

Водолазка – это классика, без которой невозможно представить наш гардероб в самые холодные месяцы года. Эти свитера есть не только в каждом магазине, но и в коллекциях дизайнеров, также обращающихся к классике. Victoria Beckham представила объемные водолазки, а The Row остались верны вневременному черному.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue

Короткие кардиганы

Миучча Прада для осенне-зимнего сезона представила на подиуме десятки коротких кардиганов. Теперь свитера на пуговицах снова возвращаются в моду.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue

Свитера в винтажном стиле

Если вы ищете вдохновение в выборе свитеров, посмотрите показ Chanel осень-зима 2023/2024. Осенние свитера приобретают ретроэффект не только благодаря узорам, но и фактуре. Особенно это касается мохеровых вариантов и моделей с толстым плетением.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue