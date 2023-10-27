Покази осінньо-зимового сезону були наповнені різноманітними кардиганами, об’ємними водолазками та класичними светрами.

До теми Без нього не обійтися: светр з подвійними рукавами – тренд осені 2023

Светр з відкритими плечима

Ця модель светра обіцяє страти справжнім хітом цього сезону. Лілі-Роуз Депп вже є шанувальницею такого светра, а згодом його одягнуть багато інших знаменитостей. Окрім повністю відкритих плечей, можете шукати модель на одне плече.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue

Светр зі скандинавським візерунком

У добірці трендових светрів будуть переважати скандинавські мотиви. Светри з такими візерунками завжди знаходять своє місце в осінньо-зимових образах.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue

Светр з високою горловиною

Водолазка – це є класикою, без якої неможливо уявити наш гардероб в найхолодніші місяці року. Ці светри є не лише в кожному магазині, але й в колекціях дизайнерів, які також звертаються до класики. Vіctoria Beckham представила обʼємні водолазки, а The Row залишилися вірними позачасовому чорному.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue

Короткі кардигани

Міучча Прада для осінньо-зимового сезону представила на подіумі десятки коротких кардиганів. Тепер светри на ґудзиках знову повертаються в моду.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue

Светри у вінтажному стилі

Якщо шукаєте натхнення у виборі светрів, перегляньте показ Chanel осінь-зима 2023/2024. Осінні светри набуває ретроефекту не тільки завдяки візерункам, а й фактурі. Особливо це стосується мохерових варіантів і моделей з товстим плетінням.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue