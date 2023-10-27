Покази осінньо-зимового сезону були наповнені різноманітними кардиганами, об’ємними водолазками та класичними светрами.
До теми Без нього не обійтися: светр з подвійними рукавами – тренд осені 2023
Светр з відкритими плечима
Ця модель светра обіцяє страти справжнім хітом цього сезону. Лілі-Роуз Депп вже є шанувальницею такого светра, а згодом його одягнуть багато інших знаменитостей. Окрім повністю відкритих плечей, можете шукати модель на одне плече.
Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue
Светр зі скандинавським візерунком
У добірці трендових светрів будуть переважати скандинавські мотиви. Светри з такими візерунками завжди знаходять своє місце в осінньо-зимових образах.
Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue
Светр з високою горловиною
Водолазка – це є класикою, без якої неможливо уявити наш гардероб в найхолодніші місяці року. Ці светри є не лише в кожному магазині, але й в колекціях дизайнерів, які також звертаються до класики. Vіctoria Beckham представила обʼємні водолазки, а The Row залишилися вірними позачасовому чорному.
Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue
Короткі кардигани
Міучча Прада для осінньо-зимового сезону представила на подіумі десятки коротких кардиганів. Тепер светри на ґудзиках знову повертаються в моду.
Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue
Светри у вінтажному стилі
Якщо шукаєте натхнення у виборі светрів, перегляньте показ Chanel осінь-зима 2023/2024. Осінні светри набуває ретроефекту не тільки завдяки візерункам, а й фактурі. Особливо це стосується мохерових варіантів і моделей з товстим плетінням.
Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue