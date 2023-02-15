3 свадебных вещи, которые никогда не выйдут из моды
Источник:Vogue
Невесты делают ставку, готовясь к свадьбе на классику, вневременные силуэты или трендовые фасоны платьев и обуви. Несмотря на огромное разнообразие свадебных вещей, есть 3 вещи, которые никогда не выйдут из моды и всегда будут актуальны.
Невестам следует обращать внимание больше всего на то, что соответствует их стилю.
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"Выбор свадебного платья – это уникальный опыт для каждой невесты, и для меня вневременной образ – тот, который заставляет вас чувствовать себя невероятно и быть лучшей версией себя, независимо от того, это бальное платье, простое шелковая модель или брючный костюм", – рассказала свадебная дизайнер Кейт Галфпенни.
Если вы хотите выбрать на свою свадьбу что-нибудь классическое, то существуют культовые вещи, которые независимо от времени остаются актуальными.
Туфли на каблуке Manolo Blahnik, платья Vera Wang и шелковые халаты La Perla остаются сейчас такими же стильными, как и 10 лет назад, поэтому их можно назвать современной классикой.
Платье Vera Wang
Дизайнер Вера Вонг заслужила звание королевы свадебной моды. Ее свадебные платья имеют смелый крой, комбинацию классических деталей и современный тренд. Эффектное платье на свою свадьбу выбрала Ариана Гранде, примерив обжатое платье из шелкового шармеза с завышенной талией и скульптурным выкатом.
Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue
Туфли Manolo Blahnik
Туфли Manolo Blahnik – культовая обувь, которая идеально подойдет к свадебному платью. Обувь Manolo Blahnik Hangisi в ценных оттенках с квадратной пряжкой из кристаллов остается лучшим выбором невест, которые хотят обратить на себя внимание. Это, кстати, любимая обувь Кэрри Брэдшоу.
Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue
Шелковый халат La Perla
Невесты уже многие годы выбирают шелковые халаты La Perla. Бренд имеет в своей коллекции множество цветов и фасонов – от коротких моделей до длинных халатов.